انخفاض في سعر الدولار بالبنك المركزي

30 سبتمبر 2018 - 08:00 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد، 30 - 9 - 2018.

وانخفض سعر الدولار في البنك المركزي بمقدار قرشين عن التعاملات الصباحية، ليسجل 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، بدلًا من 17.85جنيه للشراء، 17.97جنيها للبيع.

فيما حافظ الجنيه على استقراره أمام الدولار في مختلف البنوك ليسجل:

البنك سعر الشراء سعر البيع

مصر 17.79 17.89

القاهرة 17.86 17.96

الأهلي المصري 17.78 17.88

الإسكندرية 17.86 17.96

قناة السويس 17.87 17.96

التجاري الدولي 17.86 17.96

البركة 17.86 17.96

أبو ظبي الإسلامي 17.87 17.96

اتش اس بى سى 17.86 17.96