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«الأرصاد» تحذر من انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار

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الأرصاد
الأرصاد

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قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف ينتابه حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحًا أن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليًا هي الأولى في فصل الخريف لهذا العام، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة أحلى» المذاع على فضائية "الحياة"، أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض بدءًا من غد الاثنين، مع توافر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مختلف أنحاء الجمهورية والقاهرة حتى يوم الثلاثاء المقبل.


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