الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

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السعودية

الملك سلمان

أمر ملكى

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، اليوم الأحد، أمرًا ملكيًا جديدًا، وقام بمنح  القاضي محمد الجيراني، وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، حسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وقدم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم، وسام الملك عبدالعزيز لذوي الفقيد، إنفاذاً للأمر الملكي.

وسام الملك عبدالعزيز، هو ثالث الأوسمة السعودية في الدرجة ويمنح تقديرًا لمن يؤدي خدمات كبرى للدولة أو لأحد مؤسساتها أو يقوم بخدمات أو أعمال ذات قيمة معنوية هامة أو لمن يقدم تضحيات كبيرة، والوسام عبارة عن 4 درجات وهي الممتازة، الأولى، الثانية والثالثة.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في ديسمبر الماضي، العثور على جثمان الشيخ محمد عبدالله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث، في مزرعة مهجورة بعد خطفه قبل عام من أمام منزله في مدينة القطيف.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية منصور التركي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية، إن الجهات المختصة استخرجت جثمان الشيخ الجيراني وجدت عليها آثار إطلاق نار.


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