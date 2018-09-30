مقاتلات «أف 18» تستقبل محمد بن سلمان في الكويت

30 سبتمبر 2018 - 06:24 م

وصل منذ قليل، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى الكويت في مستهل زيارة رسمية، للتباحث في العلاقات بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي، ومناقشة قضايا المنطقة.

ورافقت مقاتلات "أف 18" التابعة لسلاح الجو الكويتي طائرة ولي العهد السعودي لدى دخولها في المجال الجوي الكويتي، للتعبير عن الحفاوة بضيف الدولة.

وكانت قد قالت وكالة الأنباء الكويتية، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور الكويت الأحد، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأضافت الوكالة، أن الأمير محمد بن سلمان سيجري محادثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسط توقعات بأن يبحث وساطة الكويت لحل خلاف المملكة مع قطر، بحسب "رويترز".