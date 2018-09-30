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أثناء عرض ناري.. إصابة 5 أشخاص في مطعم "الشيف نصرت"

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الشيف نصرت
الشيف نصرت

خالد الشرقاوي

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عرض ناري

مطعم الشيف نصرت

أدى عرض ناري في مطعم اللحوم الشهير "ستيك هاوس" إلى إصابة 3 سياح بحروق طفيفة، بالإضافة إلى موظفين في المطعم.

ووقع الحادث عند قيام أحد موظفي المطعم بعرض ناري، في المطعم التابع للشيف نصرت في العاصمة التركية اسطنبول، وعند قيام الموظف بالعرض كنوع من الدعاية والتشويق لزوار المطعم خرجت النار بسرعة كبيرة عن السيطرة وانتقلت إلى ضيوف المطعم، وفقا لموقع "dha ".

ونشبت النار فى ملابس سائحة وزوجها كانوا يجلسون قريبا من العرض، مما أدى إلى حروق شديدة على جسدها، وشخص آخر كان يجلس بقربهم، بالإضافة إلى موظفين من المطعم.

ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج بشكل سريع.


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