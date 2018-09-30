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القصة الكاملة للتمثيل بفتاة بشوارع بورسعيد

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شاب

اعتداء

بورسعيد

فتاة

سادت حالة من الغضب، بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فور نشر صور لشاب يعتدي على فتاة في العشرين من عمرها ببورسعيد، اتضح بعد ذلك أنها تعاني من أمراض نفسية، إذ قام الشاب بتوثيقها من يديها وربطها فى «تروسيكل» والسير بها في شوارع بورسعيد.

وكشف نشطاء تفاصيل الواقعة، حيث قالت إحداهن:« الواقعة دي حصلت من أقل من ساعة عند مجمع المطاعم شارع البحر ببورسعيد.. صاحب مطعم الجمل جرى ورا البنت اللي في الصورة عمرها حوالي عشر سنوات وفضل يضربها و سحلها على الأرض وكان ضربه لها مبرح وبالتالي تدخل زميلنا Ahmed Ali صاحب المنشور وشاهد الواقعة يفهم منه أيه الموضوع لأنه في البداية تخيل أنها بنته لكن مع شدة الضرب تدخل فكانت المفاجأة أن البنت بتلعب مع صاحبتها وبتحدفها بإزازة ميه فجت على سعادته وبالتالي بيعاقب البنت».

وتابعت:« وهنا حاول زميلنا التدخل لتخليص البنت لكن فشل بسبب الناس اللي حمت صاحبنا المعتدي تحت زعم أنه هيوديها القسم وربطها بالشكل اللي في الصورة.. زميلنا لف على كل أقسام بورسعيد ما لقاش الراجل المعتدي ولا البنت بلغ المباحث هناك وحتى اللحظة مش لاقينهم».

وأضافت:« دي لا رجولة ولا إنسانية ولا شهامة لا من المعتدي ولا الناس اللي شافت الواقعة وساعدته على الهروب بالبنت».

في السياق ذاته، نشرت فتاة أخرى تطورات الحدث، قائلة: « بعد نشر البلاغ قام الرائد محمد شتيلا رئيس مباحث المناخ بالتحرك للمكان والقبض علي الشخص الذي ظهر يركب علي التروسيكل ومقيد إحدي الفتايات واتضح أن الفتاة تعاني من اضرابات نفسية وقد قامت بإلقاء الطوب والحجارة علي المارة ورواد الشاطئ وكادت ان تصيبهم واراد التخلص منها في مكان بعيد ولكن عندما شاهده المارة تركها وقد تم احتجاز هذا الشخص وتحرير محضر بالواقعة لإثبات ما حدث» .




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