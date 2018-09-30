بالصور..فاجعة طفل المنصورة تهز المصريين

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كثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية جهودها لكشف لغز العثور على جثة طفل مقتول"مذبوح الرقبة وبه طعنات في البطن" وملقى بجوار مصرف بالجمالية وتبين أنه متغيب منذ مساء الأمس السبت .

البداية، عندما تلقي اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الجمالية بعثور أهالي مدينة الجمالية اليوم على جثة طفل مقتول "مذبوح الرقبة وبه طعنات في البطن" وملقى بجوار أحد المصارف خلف مستشفى الشريف، وبه أثار جروح متعددة في جسده.

انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وتبين أن الجثة لطفل يدعى يوسف حمادة جبريل، تلميذ بالصف الخامس الابتدائي ووالده يعمل بالإدارة التعليمية بالجمالية، وقد تبلغ بغيابه منذ أمس وتبين من المعاينة الأولية وجود أثار جروح متعددة على جثمان الطفل وأن الجثة بها طعنة بالرقبة وأخرى بالبطن وملقاة بالأراضي الزراعية على طريق الجمالية دمياط.

تم نقل الجثمان، إلى مشرحة مستشفى الجمالية وفرض كردون أمنى حول مكان الواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة كما أمرت استدعاء أسرة الطفل لسؤالهم وكلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف تحرياتها لسرعة كشف ملابسات الواقعة وكشف وتحديد الجناة وضبطتهم .







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