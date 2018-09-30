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«تركي آل الشيخ»: مرتضى منصور «خط أحمر»

الرياضة

تركي آل الشيخ ومرتضى منصور
تركي آل الشيخ ومرتضى منصور

خالد الشرقاوي

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الزمالك

مرتضى منصور

الكاف

تركي آل الشيخ

قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك "خط أحمر"، وذلك في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياضية السعودية" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ووفقا لما جاء بالحساب الرسمي لصحيفة "الرياضية السعودية" صرح آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز قائلاً " المستشار مرتضى منصور خط أحمر ولن نسكت أو نقف متفرجين".

وأشارت الصحيفة،÷ في تغريدة أخرى، إلى أن آل الشيخ أعلن دعمه لمرتضى منصور في الأزمة الأخيرة، مؤكدًا أنه سوف يتواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والكاف من أجل انهاء الأمر.

واختتمت التغريدة، بأن آل الشيخ، يرفض مع حدث ووصفه بـ"غير المقبول"، وأعلن أن الرد سوف يكون من خلال مظاهر استقبال مرتضى منصور في السعودية يوم 6 أكتوبر خلال مباراة كأس السوبر المصري السعودي أمام الهلال.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر من خلال لجنة انضباطه إيقاف مرتضى منصور، لمدة عام ومنعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، بجانب تغريمه 40 ألف دولار بسبب الهجوم على مسئولي الكاف.




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