«نسيم حميد» يشعل حلبة السوبر العالمي في السعودية

30 سبتمبر 2018 - 04:43 م

أبهر نسيم حميد المعروف بـ"الأمير نسيم" الملاكم البريطاني ـ اليمني العالم بعد ظهوره في نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي الذي أُقيم في ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة يوم الجمعة الماضي.

وفور صعود نسيم حميد (44 عامًا) إلى الحبلة أشعل حماس الجماهير بطريقته المميزة، حيث أعرب عن سعادته وفخره بحضور هذا الحدث العالمي الذي يُقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

كما توجه مباشرة إلى الجماهير للحديث عن اليمن بشعار "بالروح بالدم نفديك يا يمن"، كما بارك للملاكم السعودي زهير القحطاني، بعد فوزه على الجورجي "جيورجي جفينيا شفيلي"، وقدم إليه عدد من النصائح، كما طالبه بالاستمرار في العطاء خلال المواسم المقبلة، مُشيدًا في الوقت ذاته بقدراته وإمكانياته.

واشتهر نسيم حميد خلال فترة لعبه، بدخوله إلى الحلبة بطريقة مذهلة، بالإضافة إلى أن طريقة لعبه كانت غير تقليدية، الأمر الذي منحه شهرة كبيرة بين الجماهير.

وجمع النزال النهائي فيكأس محمد علي الملاكمين البريطانيين بطل رابطة الملاكمة العالمية "جورج غروفس"، وحامل لقب مجلس الملاكمة العالمي الماسي "كالم سميث" والتي انتهت بفوز الأخير.

وأظهر فيديو لحظة وصول نسيم حميد إلى مطار جدّة، وقد ظهر فيها بشكل صادم بعدما ازداد وزنه كثيراً لدرجة بات من الصعب التعرف عليه. واختفى نسيم حميد عن الأنظار مدة طويلة عقب اعتزاله الملاكمة ودخوله السجن بسبب حادثة تصادم، بعدما أذهل العالم بخفته ورشاقته على الحلبات حتى أطلقت عليه الصحافة البريطانية لقب «الأمير نسيم». ويعد نسيم حميد ملاكماً محترفاً سابقاً نافس منذ العام 1992 وحتى العام 2002 في أوزان تتراوح بين الوزن الخفيف والمتوسط ووزن الديك، واشتهر بطريقة دخوله المذهلة وألاعيبه غير التقليدية التي كانت تستفز منافسيه.