  • الإثنين 01 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:37 ص
بحث متقدم
سيد عبد الحفيظ ومرتضى منصور

فيديو.."عبدالحفيظ" يفتح النار على مرتضى منصور

ترامب

ترامب يرفع مبيعات الكتب إلى مستويات قياسية‎

عمرو أديب وترامب

"أديب" يوجه رسالة غامضة لـ"ترامب".. هذا ما قاله

أحمد أحمد

مفاجأة مدوية بشأن عقوبة "الكاف" ضد مرتضى منصور

نوال السعداوي

السعداوي: «رأيت كلينتون توزع دولارات بالتحرير لانتخاب الإخوان»

"شوكان".. محبوس في مصر مُكرم عالميًا

تساؤلات عن استمرار حبس «شوكان» رغم انتهاء عقوبته

حقل بترول

تضارب حول مصير صفقة استيراد الغاز من إسرائيل

فينو

«المخابز» تعلن زيادة أسعار«الفينو» خلال أيام

خدعة تبريد القمح.. هل يصدقها "البنا"؟

أسباب عدم تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

عمرو أديب:«ما حدث مرعب وياريت نلم نفسنا»

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

حقيقة زواج "أبو هشيمة" من شقيقة رونالدو

#

عمرو أديب يكشف معلومة مثيرة عن طفولته

#

صلاح حطم الأرقام القياسية فى عقده الجديد مع ليفربول

#

"أديب" يكشف آخر تطورات أزمة ملف سد النهضة

فيسبوك

عمرو أديب

اختراق

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن فزعة بعد إعلان شركة "فيسبوك" اختراق نحو 50 مليون حساب، من قبل مهاجمين، مناشدًا الجميع بتغيير كلمات المرور لحساباتهم الشخصية، "الباسوورد".

وقال أديب، خلال تقديم برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "خشوا غيروا الباسورد بتاعكم النهاردة، ويا ريت دلوقتي، حكاية الفيسبوك دي مفزعة ومرعبة، وياريت نتعلم ونلم نفسنا".

وكانت الشركة المسئولة عن موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، قالت إن "نحو 50 مليونًا" من مستخدميه قد تركوا عرضة لخلل أمني.

وأوضحت الشركة، أن المهاجمين كانوا قادرين على استغلال امكانية اختراق وظيفة تعرف " View As " ليتمكنوا من التحكم في حسابات الآخرين.

اكتشف وقوع الاختراق الثلاثاء، وقالت الشركة إنها أبلغت الشرطة بالأمر، وطُلب من الأشخاص المحتمل تضررهم أن يعيدوا الدخول إلى الموقع من جديد يوم الجمعة.

وكتب رئيس الفريق الأمني في الموقع، غاي روسن، أن الخلل قد أصلح.

وأضاف "لأننا بدأنا للتو في إجراء تحقيقًا، لم نقرر بعد هل أن تلك الحسابات قد أُسئ استخدامها، أو هل تم الدخول على أي معلومات فيها. ولانعرف أيضًا من يقف وراء هذه الهجمات ولا مكان الموقع الذي انتهت إليه".

وشدد على القول إن "خصوصية الناس والأمن بالغا الأهمية بالنسبة لنا، ونعتذر لما حدث".

وتمثل وظيفة "View As " في فيسبوك إحدى وظائف خصوصية المستخدم التي تسمح للناس بمشاهدة كيف يبدو مظهر صفحتهم للآخرين، ويظهر لهم أي معلومات يمكن أن يشاهدها أصدقاؤهم، وأصدقاء أصدقائهم، أو الجمهور العام.

وقد وجد المهاجمون، ثغرات في هذه الوظيفة "سمحت لهم بسرقة رموز دخول فيسبوك، التي يمكن أن يستخدمونها لاحقا للسيطرة على حسابات الآخرين" بحسب روسن.

وأوضح أن رموز الدخول هي المعادل للمفاتيح الرقمية التي "تجعل الناس يبقون داخل موقع فيسبوك، لذا لا يحتاجون إلى إعادة إدخال كلمات السر الخاصة بهم في كل مرة يستخدمون فيها التطبيق".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن مفاجأة كبرى بشأن "تسونامي" إندونيسيا
» رحيل لاعب نادي الأهلي السابق بحادثة مأساوية
» رد ناري من "آل الشيخ" على أزمة مرتضى منصور
» مستشارة بارزة لترامب تكشف تعرّضها لاعتداء جنسي
» بالأرقام.. روسيا تكشف عن حجم خسائرها في سوريا
» القصة الكاملة للتمثيل بفتاة بشوارع بورسعيد
» هذا هو سر عناق "كلوب" لـ"صلاح" بمباراة تشيلسي
» بالفيديو: هل أصبحت شركة أبل طائفة دينية؟
» تفاصيل لقاء أمير الكويت بولي العهد السعودي
» بالفيديو.. لحظة اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك
» خانته وعاشرت ابن خاله .. القصة الكاملة لقتيل ترعة الفيوم

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • شروق

    05:53 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك