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بعد عام من زفافهما.. يقتل زوجته ورضيعتها لشكه في سلوكها

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يقتل زوجته - أرشيفية
يقتل زوجته - أرشيفية

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حوادث

يقتل زوجته

شك في سلوك

يعد الشك أحد مداخل الشيطان الخطيرة، والتي يفسد بها الحياة الزوجية، فما يتملك من ضحيته سواء زوج أو زوجة حتى يفسد لهما حياتهما وكثيرا ما تنتهي الحكاية بإزهاق الأرواح، وكانت آخر هذه الجرائم إقدام زوج على قتل زوجته وطفلته الرضيعة لشكه في سلوك زوجته وأن ابنته ليست من صلبه.

بداية الحكاية عندما ارتبط "موظف" بقصة حب مع "ممرضة" تكللت بالزواج وإنجاب طفلة كانت تعد ثمرة حياتهما الجميلة الهادئة لكن ذلك الهدوء لم يستمر طويلا حتى وجد الشيطان مسلكا يسيطر به على عقل وقلب الزوج ألا وهو الشك.

لم يمضِ على زواجهما سوى عام واحد، حتى أقدم الزوج على قتل زوجته وخنق طفلته الرضيعة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وأسرع في إبلاغ قسم الشرطة بالإسكندرية بالعثور على زوجته وابنته متوفين إلا أن رجال المباحث لم يقتنعوا بروايته وتمكنوا من كشف الحقيقة.

واعترف الزوج بارتكاب الواقعة لشكه الدائم في سلوك زوجته، وأن الطفلة ليست من صلبه، وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة باب شرق بلاغا من "محمد.ح.ح."، مُقيم بدائرة القسم، باكتشافه وفاة زوجته "ممرضة" وابنتهما "طفلة" عمرها شهر.

وعلى الفور تشكّل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن المُبلغ هو مرتكب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث لشكه الدائم في سلوكها فقام على إثرها بخنقها فأودى بحياتها، وعقب ذلك أمسك بيدها ووضعها على فم الطفلة والضغط عليها بكلتا يديه فأودى بحياة الطفلة.

واتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.


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