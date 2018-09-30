مؤسسة تربوية تهدى "الطفل الباكى" هذه الهدية

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حكاية مؤلمة للتلميذ صاحب مقولة "عاوز أنام يا حاجة"

نال الطالب محمد أحمد صالح والمعروف إعلاميًا بـ"التلميذ الباكي" جهاز "تابلت" كنوع من الدعم النفسي له بعض الضغوط التي نعرض لها خلال الفترة الماضية.

وحصل الطالب على دعم وتأييد من كل فئات المجتمع التي تنادي بمناهضة ظاهرة التنمر والسخرية من الأطفال في المدارس، وهو ما دفع أحد المؤسسات المعنية بمجال التعلم الإلكتروني"E-learning " إلى مكافأته بجهاز "تابلت" هدية.

وقال أحمد سيف، أحد مؤسسي منصة التعلم الإلكتروني، التي أهدت التلميد الباكي جهاز "تابلت" بالتعاون مع صديقه الدكتور حاتم عسكر، أن الهدف من منحهم جهاز تابلت للطفل هو دعمه نفسيا والتأكيد على أهمية التعليم الإلكتروني كمكمل لدور المدرسة، حسب تعبيره.

وداخل مقر الأكاديمية في حي مصر الجديدة، استقبل "سيف"، الطالب وأسرته، أمس، لمنحه جهاز التابلت وحسب حديثه لـ"الوطن" قال إن الولد موهوب وذكى ويجيد التعامل مع الأجهزة الإلكترونية وهدفنا هو دعمه نفسيًا ودعم ذكائه وموهبته العلمية من خلال هذه المكافأة، إلى جانب مشاركة المجتمع في محاربة ظاهرة التنمر من الأطفال في المدارس.

 

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