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مجاهد:

الكشف على 17 مليون مواطن كمرحلة أولى لفحص فيروس سى

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مجاهد
مجاهد

وكالات - حنان حمدتو

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طالب الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، جميع المواطنين إلى التجاوب مع الحملة القومية للكشف وعلاج فيروس سي، مضيفًا أن الحملة ستبدأ مرحلتها الأولى غدًا الاثنين، وتستهدف من خلال جميع مراحلها الوصل من ( 4 مليون إلى 52 مليون) مواطن.

وقال مجاهد  في تصريح له اليوم، إنه سيتم الكشف الطبي والفحص لـ 17 مليون مواطن في المرحلة الأولى فوق سن 18 عاما، وتقديم العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

وأضاف أن هناك ما يزيد على 1700 مكان مخصص سواء وحدات رعاية أساسية ومستشفيات وزارة الصحة ومراكز شباب يتوفر فيها آليات الكشف والفحص والتحليل ومتوفر فيها أيضًا العلاج.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أنه بإمكان المواطن الكشف أيضًا عن أمراض السكر والضغط والسمنة وتلقى العلاج اللازم بالمجان حال ثبوت إصابته بأي منهم.

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