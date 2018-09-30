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شوقى: الشائعات تشوه إنجازات الوزارة وتشن الحرب ضدها

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وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى
شوقى

وكالات - حنان حمدتو

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حذر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم،  من إثارة الشائعات التى تهدف إلى تشويه ما تقوم به الوزارة من إنجازات، ما يعد حربا منظمة ضد تطوير التعليم فى مصر، فعلى سبيل المثال تم تصدير مشكلة الكثافة وفيديوهات قديمة علمًا بأن مشكلة الكثافة ستحتاج إلى وقت لحلها بسبب الزيادة السكانية، دون النظر إلى الإيجابيات على أرض الواقع، مثل بنك المعرفة الذى يتحدث عنه العالم، وما يضمه من محتوى مميز يخدم المنظومة التعليمية الجديدة، ولا إلى المدارس اليابانية، وتنفيذ النظام التعليمي الجديد، مشيرًا إلى أننا قد حصلنا على جائزة التميز فى التعليم على النظام الجديد.

وأضاف شوقى خلال مؤتمر صحفى عقده بديوان عام الوزارة لعرض موقف الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، أنه تم الاطمئنان على وصول الكتب وتوزيعها على الطلاب، حيث تسلم 99% من الطلاب الكتب بالكامل، وبنهاية هذا الأسبوع ستكون كل الكتب بين أيدى الطلاب، وكذا فقد تسلمت الوزارة الشحنة الأولى من التابلت وبلغ عددها (100) ألف تابلت؛ لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي، والشحنة الثانية على وشك الوصول، كما تم توصيل شبكات الألياف الضوئية للمدارس الثانوية، فضلاً عن المحتوى الرقمى الضخم المتوفر من خلال بنك المعرفة المصرى.

وتابع بان الوزارة هدفها صالح أبنائها والتيسير عليهم، لذا تم الاستعانة بالتابلت الذى يعد وسيلة وليس أساس العملية التعليمية، كم استجابت الوزارة لمطالب أولياء الأمور بوجود بديل للمستوى الرفيع، لذا تم إعداد كتاب connect plus ، لتدريسه بالمدارس التجريبية والخاصة لغات

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