زايد: إعلان مصر خالية من فيروس سى بحلول عام 2021

30 سبتمبر 2018 - 02:10 م

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك قاعدة بيانات واضحة للمواطنين فى إطار الكشف المبكر عن فيروس سى، مشيرة إلى أنها أجرت أمس تشغيل تجريبي لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير السارية، وتم رصد 888 حالة، موضحة أن هناك غرفة عمليات بالوزارة منعقدة منذ شهر لمعرفة الأماكن التي يوجد بها الكثافة ونتائج الحملات، مشددة على أن بيانات المواطنين مؤمنة تمامًا ولا يمكن اختراقها.

وأكدت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي لها بمجلس الوزراء أن منظمة الصحة العالمية وصندوق تحيا مصر من المراقبين الخارجين للحملة، موضحة أن بداية الحملة للكشف عن فيروس سى 1 أكتوبر 2018 ونهاية الحملة فى أبريل 2019، والعلاج من عام لعام ونصف لإعلان مصر خالية من فيروس سى فى 2020 أو 2021.