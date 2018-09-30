السجن 3 سنوات لسكرتير عام محافظة السويس

30 سبتمبر 2018 - 02:08 م

أصدرت، اليوم الأحد، الدائرة التاسعة بمحكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار سيد التونى، وعضوية المستشارين على أحمد صقر، وأيمن عبد الرازق، وسكرتارية ممدوح غريب، فى محاكمة المتهمين بقضية رشوة سكرتير محافظة السويس.

وجاء قرار المحكمة كالآتي: بمعاقبة المتهم الأول "محمود سرحان" بالسجن 3 سنوات، حضوريا، والمتهم الثانى "محمد على سنوات، غيابياً، واعفاء على عمر، ونصرة سالم من العقوبة.

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال 4 متهمين إلى محكمة الجنايات فى ختام التى باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول "سكرتير عام محافظة السويس" بأنه طلب وأخذ لنفسه من المتهمين الثانى والثالث، وبواسطة المتهمة الرابعة 100 ألف جنيه وساعة يد ماركة (رولكس) مقابل إفشاء سر القيمة التقديرية لأرض مطروحة بالمزايدة العالمية بجلسة 28 سبتمبر 2017.

وكشفت التحقيقات أن قطعة الأرض موضوع الاتهام مساحتها نحو 40 ألف متر، والمتهمان الثانى والثالث سبق وتقدما للمزايدة بغرض الحصول عليها، وعندما فشلا طلبا من سكرتير عام محافظة السويس وبصفته رئيس لجنة البيع وتثمين قيمة الأرض، أن يفشى لهما سر القيمة التى حددتها اللجنة كثمن للأرض قبل الدخول فى المزايدة، لتسهيل حصولهما عليها، حيث تبين أن اللجنة حددت 4800 جنيه ثمنا لسعر بيع المتر.