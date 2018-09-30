  • الإثنين 01 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:38 ص
بحث متقدم
سيد عبد الحفيظ ومرتضى منصور

فيديو.."عبدالحفيظ" يفتح النار على مرتضى منصور

ترامب

ترامب يرفع مبيعات الكتب إلى مستويات قياسية‎

عمرو أديب وترامب

"أديب" يوجه رسالة غامضة لـ"ترامب".. هذا ما قاله

أحمد أحمد

مفاجأة مدوية بشأن عقوبة "الكاف" ضد مرتضى منصور

نوال السعداوي

السعداوي: «رأيت كلينتون توزع دولارات بالتحرير لانتخاب الإخوان»

"شوكان".. محبوس في مصر مُكرم عالميًا

تساؤلات عن استمرار حبس «شوكان» رغم انتهاء عقوبته

حقل بترول

تضارب حول مصير صفقة استيراد الغاز من إسرائيل

فينو

«المخابز» تعلن زيادة أسعار«الفينو» خلال أيام

خدعة تبريد القمح.. هل يصدقها "البنا"؟

أسباب عدم تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

في الأردن..

تقارب بين الإخوان والسلطة

الحياة السياسية

تقارب بين الإخوان والسلطة
تقارب بين الإخوان والسلطة

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

سر رفض «الإخوان» الاعتراف بأخطائهم

#

الإخوان والحصري والطوخي والشعراوي.. شهادة تليمة!

#

«الإخوان» عن علاقتها بأمريكا: الوضع خطر

#

داعية سلفي: «الإخوان» هم العدو الحقيقي للدولة المصرية

الحكومة

وزارة الداخلية

الاردن

مصالحة

الإخوان

تداولت أوساط سياسية أردنية أنباء عن مشاورات بين الحكومة وقيادات بجماعة "الإخوان المسلمين" بعد قطيعة استمرت لسنوات بين الجانبين.

اللقاء شمل وفدًا من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" الأم أو حزب جبهة العمل الإسلامي من جهة، وبين وفد رسمي يترأسه وزير الداخلية "سمير المبيضين" بحضور شخصيات مسئولة أمنيًا عن الملف، بحسب صحيفة رأي اليوم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية (لم تسمها) أن رئيس الوزراء "عمر الرزاز" مهتم بالتحاور مع جميع الأطراف، خصوصا بعد إشارته العلنية لحكومة برلمانية منتخبة خلال سنتين، واحتمالية عودته لصيغة قانون الانتخابات لعام 1989 والتي شهدت مشاركة كبيرة لـ"الإخوان المسلمين" في ذلك الوقت.

وزير الداخلية الأردني تحرك تحت هذه اللافتة للتشاور مع قادة من التيار الإسلامي عبر لافتة حزب جبهة العمل الإسلامي المعترف به قانونيا، خلافًا لجماعة "الإخوان المسلمين" التي تم تعليق ترخيصها.

يذكر أنه منتصف أبريل العام الماضي، أغلقت السلطات الأردنية المقر الرئيسي لجماعة "الإخوان المسلمين" (الأم)، الواقع في منطقة العبدلي وسط العاصمة عمان، وأعقب ذلك إجراء مماثل لفروع لها في عدة محافظات.

ولا تخفي جماعة "الإخوان المسلمين" محاولاتها لترطيب الأجواء مع النظام الأردني، من خلال كتلة الإصلاح النيابية التي قال رئيسها، في وقت سابق، إنه حاول مرارا مع الملك "عبد الله بن الحسين"، لـ"الدفع باتجاه المصالحة وتقريب العلاقة بشكل أفضل بين الحركة الإسلامية ومؤسسات النظام.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن مفاجأة كبرى بشأن "تسونامي" إندونيسيا
» رحيل لاعب نادي الأهلي السابق بحادثة مأساوية
» رد ناري من "آل الشيخ" على أزمة مرتضى منصور
» مستشارة بارزة لترامب تكشف تعرّضها لاعتداء جنسي
» بالأرقام.. روسيا تكشف عن حجم خسائرها في سوريا
» القصة الكاملة للتمثيل بفتاة بشوارع بورسعيد
» هذا هو سر عناق "كلوب" لـ"صلاح" بمباراة تشيلسي
» بالفيديو: هل أصبحت شركة أبل طائفة دينية؟
» تفاصيل لقاء أمير الكويت بولي العهد السعودي
» بالفيديو.. لحظة اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك
» خانته وعاشرت ابن خاله .. القصة الكاملة لقتيل ترعة الفيوم

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • شروق

    05:53 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك