إرهابى يهرب من محكمة على طريقة الأفلام السينمائية

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وكالات- الدويني فولي

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إيقاف

على طريقة الأفلام السينمائية، نجح عنصر إرهابي فى حالة إيقاف، في الفرار من محكمة بتونس بعد أن تمكن من الإفلات من الرقابة الأمنية من حوله.

وعلى طريقة الخدع النمطية لمجرمي الأفلام كانت دورة المياه الحل الأمثل للعنصر الإرهابي لتنفيذ خطة الهروب من المحكمة.

وقال المتحدث باسم محكمة المنستير فريد بن جحا لإذاعة “جوهرة” الخاصة الأحد، إن “العنصر الموقوف يشتبه في انتمائه لتنظيم إرهابي، وقد استغل ضعف الحضور الأمني بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أمس السبت للفرار”.

وبحسب المسئول، طلب الموقوف من عون الأمن المكلف بمراقبته، قبل مثوله أمام النيابة العامة، الدخول إلى دورة المياه، ومن هناك نجح في الهروب عبر النافذة.

والعنصر الإرهابي ملاحق في قضية تزوير كما يشتبه بانتمائه لتنظيم إرهابي حيث إنه مطلوب أيضًا من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب المكلف بالتحقيق في القضايا الإرهابية.

وقال المتحدث “فتح تحقيق للتأكد من احتمالية حصول تغافل أو تواطؤ استغله الموقوف للفرار”.


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