ادعم "صلاح" لحصد جائزة جديدة بـ"البريميرليج"

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منتخب مصر

محمد صلاح

ليفربول

لاعب الشهر

الاتحاد الانجليزي لكرة القدم

وضع الاتحاد الإنجليزي قائمة اللاعبين الأفضل في الدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر للتصويت الجماهيري على أفضل لاعب في الشهر، وجاء اللاعب محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي ضمن قائمة المرشحين لحصد الجائزة.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف وحيد خلال 6 مباريات خاضها مع نادى ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية خلال الشهر الجارى.

وخاض نادى ليفربول 4 مباريات بمسابقة الدورى الإنجليزى خلال شهر سبتمبر، والبداية كانت أمام ليستر سيتى بملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الرابعة والتى انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2 – 1، وهى المباراة التى شهدت اهتزاز شباك البرازيلى أليسون حارس ليفربول للمرة الأولى فى "البريميرليج" هذا الموسم.

للتصويت لـ"صلاح" اضغط هنا..

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