وزيرة الصحة: 10 دقائق مش خسارة فى صحة المواطن

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زايد: خطة شاملة لتطوير منظومة الصحة فى مصر

وزيرة الصحة

رئيس الجمهورية

السيسي

فيروس سي

هالة زايد

طالبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المواطنين بالتوجه إلى الأماكن المحددة للفحوصات الطبية التي تم تجهيزها لإطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي موجهة رسالة لهم قائلة: "مش هتخسر حاجة لو أخدت من وقتك 10 دقايق للاطمئنان على صحتك".

وأوضحت "زايد" في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بمجلس الوزراء خلال الإعلان عن إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن فيروس سى، والأمراض غير السارية أن القيادة السياسية مهتمة بالحالة الصحية للمواطن المصرى، لافتة إلى أنه تم توفير 1412 موقعًا بعدد 9 محافظات لإطلاق المبادرة بدء من غدٍ الاثنين للكشف عن فيروس سي وإعلان مصر خالية من الفروس في 2020.

وأضافت هناك قاعدة بيانات واضحة للمواطنين فى إطار الكشف المبكر عن فيروس سى.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أن كل مواطن سيكون له كارت مدون بها بياناته والوزن والطول وقياس السكر والضغط، مشيرة إلى أن إذا تبين إصابته بالسكر سوف نوجه للعلاج فورا.

وأشارت الوزيرة هالة زايد، إلى أنها أجرت أمس تشغيل تجريبى للمبادرة وتم رصد 888 حالة، موضحة أن هناك غرفة عمليات بالوزارة منعقدة منذ شهر لمعرفة الأماكن التى يوجد بها الكثافة ونتائج الحملات، مشددة على أن بيانات المواطنين مؤمنة تماما ولا يمكن اختراقها.

وأكدت وزيرة الصحة، أن منظمة الصحة العالمية وصندوق تحيا مصر من المراقبين الخارجين للحملة، موضحة أن بداية الحملة للكشف عن فيروس سى 1 أكتوبر 2018 ونهاية الحملة فى أبريل 2019، والعلاج من عام لعام ونصف لإعلان مصر خالية من فيروس سى فى 2020 أو 2021.

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