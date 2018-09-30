وزيرة الصحة تعلن عن توفير 1412 موقعا لإطلاق مبادرة الرئيس

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السيسي

فيروس سي

هالة زايد

أعلنت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد عن توفير 1412 موقعًا بعدد 9 محافظات لإطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف عن فيروس سي وإعلان مصر خالية من الفيروس في 2020.

وأضافت "زايد" فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء خلال الإعلان عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس سى، والأمراض غير السارية، أن هناك زيا رسما سيرتديه الأطباء والمختصون بالكشف عن فيروس سى.

ولفتت إلى أنه سيكون هناك حملة توعية للمواطنين للتعرف على الأمراض غير السارية، موضحة أن شعار الحملة هو "100 مليون صحة".

وأوضحت أن هناك حملة إعلامية كبيرة بدأت في القنوات الفضائية والطرق العامة وقنوات الراديو وهناك خط ساخن هو  15335.

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