  • الإثنين 01 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:40 ص
بحث متقدم
سيد عبد الحفيظ ومرتضى منصور

فيديو.."عبدالحفيظ" يفتح النار على مرتضى منصور

ترامب

ترامب يرفع مبيعات الكتب إلى مستويات قياسية‎

عمرو أديب وترامب

"أديب" يوجه رسالة غامضة لـ"ترامب".. هذا ما قاله

أحمد أحمد

مفاجأة مدوية بشأن عقوبة "الكاف" ضد مرتضى منصور

نوال السعداوي

السعداوي: «رأيت كلينتون توزع دولارات بالتحرير لانتخاب الإخوان»

"شوكان".. محبوس في مصر مُكرم عالميًا

تساؤلات عن استمرار حبس «شوكان» رغم انتهاء عقوبته

حقل بترول

تضارب حول مصير صفقة استيراد الغاز من إسرائيل

فينو

«المخابز» تعلن زيادة أسعار«الفينو» خلال أيام

خدعة تبريد القمح.. هل يصدقها "البنا"؟

أسباب عدم تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

رسميًا.. وزيرة الصحة تطلق مبادرة الرئيس غدًا

الحياة السياسية

السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

وزيرة الصحة تعلن عن توفير 1412 موقعا لإطلاق مبادرة الرئيس

#

وزيرة التضامن تحصد جائزة عالمية تعرف عليها

#

إطلاق أكبر مبادرة في تاريخ الإنسانية لعمل مسح طبي شامل للمصريين

#

إدراج 6 أنواع حشيش صناعي بجدول المخدرات

حددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، غدًا الإثنين لإطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف عن  فيروس سى والأمراض غير السارية لإعلان مصر خالية من فيروس سى فى 2020.

وأضافت وزيرة الصحة فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء خلال الإعلان عن إطلاق مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن فيروس سى، والأمراض غير السارية، أن الفئة المستهدفة هى المواطنين أكبر من 18 عامًا من الجنسين ممن لم يسبق لهم الفحص والأمراض غير السارية مستهدف بها من هم أكبر من 18 عامًا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن مفاجأة كبرى بشأن "تسونامي" إندونيسيا
» رحيل لاعب نادي الأهلي السابق بحادثة مأساوية
» رد ناري من "آل الشيخ" على أزمة مرتضى منصور
» مستشارة بارزة لترامب تكشف تعرّضها لاعتداء جنسي
» بالأرقام.. روسيا تكشف عن حجم خسائرها في سوريا
» القصة الكاملة للتمثيل بفتاة بشوارع بورسعيد
» هذا هو سر عناق "كلوب" لـ"صلاح" بمباراة تشيلسي
» بالفيديو: هل أصبحت شركة أبل طائفة دينية؟
» تفاصيل لقاء أمير الكويت بولي العهد السعودي
» بالفيديو.. لحظة اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك
» خانته وعاشرت ابن خاله .. القصة الكاملة لقتيل ترعة الفيوم

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • شروق

    05:53 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك