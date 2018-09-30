رسميًا.. وزيرة الصحة تطلق مبادرة الرئيس غدًا

30 سبتمبر 2018 - 01:18 م

حددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، غدًا الإثنين لإطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية لإعلان مصر خالية من فيروس سى فى 2020.

وأضافت وزيرة الصحة فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء خلال الإعلان عن إطلاق مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن فيروس سى، والأمراض غير السارية، أن الفئة المستهدفة هى المواطنين أكبر من 18 عامًا من الجنسين ممن لم يسبق لهم الفحص والأمراض غير السارية مستهدف بها من هم أكبر من 18 عامًا.