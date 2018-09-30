الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار غدًا

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«الأرصاد» تحذر المواطنين من طقس الغد

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية غدًا الإثنين 1 أكتوبر.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما يتوقع خبراء الأرصاد، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية ومناطق من الوجه البحرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء تكون متوسطة الشدة أحيانا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين بالقاهرة العظمى 32  والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 والصغرى 21 ، وسوهاج العظمى 36 والصغرى 24 ، وقنا العظمى 37 والصغرى 26 ، وأسوان العظمى  41  والصغرى 28 درجة.


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