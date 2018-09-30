ننشر تعديل الاتهامات الجديد للجنايات بأحداث مكتب الإرشاد

30 سبتمبر 2018 - 12:48 م

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بإعادة فتح باب المرافعات، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد". جاء ذلك بعدما قررت المحكمة تعديل قيد الوصف والاتهام.

وأشارت في ذلك السياق إلى أنه في يوم 30 يونيو 2013 وأول يوليو بدائرة قسم المقطم، قام المتهمان مصطفى عبد العظيم وعبد الرحيم محمد، سبق الحكم بالضرب العمدي مع سبق الإصرار، كل من: عبد الرحمن كامل وقاسم سطوحي ومجدي سميح وأحمد صابر وكريم عاشور، ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى قتلهم بأن أطلقوا الأعيرة النارية صوب المجني عليهم قاصدين إصابتهم على النحو الذي ذكره تقرير الصفة التشريحية تنفيذا لغرض إرهابي، كما أحدثوا عمدا بأحمد عبد العزيز وكريم مكاوي وأحمد محمد سيد جنحًا نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل علاجها، بأن أطلقوا الأعيرة النار والخرطوش صوبهم، تنفيذًا لما اتفقوا عليه في ذلك الغرض.