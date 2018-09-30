  • الإثنين 01 أكتوبر 2018
  • بتوقيت مصر04:40 ص
بحث متقدم
سيد عبد الحفيظ ومرتضى منصور

فيديو.."عبدالحفيظ" يفتح النار على مرتضى منصور

ترامب

ترامب يرفع مبيعات الكتب إلى مستويات قياسية‎

عمرو أديب وترامب

"أديب" يوجه رسالة غامضة لـ"ترامب".. هذا ما قاله

أحمد أحمد

مفاجأة مدوية بشأن عقوبة "الكاف" ضد مرتضى منصور

نوال السعداوي

السعداوي: «رأيت كلينتون توزع دولارات بالتحرير لانتخاب الإخوان»

"شوكان".. محبوس في مصر مُكرم عالميًا

تساؤلات عن استمرار حبس «شوكان» رغم انتهاء عقوبته

حقل بترول

تضارب حول مصير صفقة استيراد الغاز من إسرائيل

فينو

«المخابز» تعلن زيادة أسعار«الفينو» خلال أيام

خدعة تبريد القمح.. هل يصدقها "البنا"؟

أسباب عدم تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

ننشر تعديل الاتهامات الجديد للجنايات بأحداث مكتب الإرشاد

قضايا وحوادث

محكمة جنايات القاهرة
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل "أحداث الإرشاد" لـ7 أكتوبر

#

هذا ما فعله ترامب بشأن اتهامات "كافانو" بالتحرش

#

اليوم.. محاكمة بديع وآخرين بأحداث مكتب الإرشاد

#

تأجيل إعادة محاكمة "محمد بديع" وآخرين بأحداث مكتب الإرشاد

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الأحد بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بإعادة فتح باب المرافعات، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد". جاء ذلك بعدما قررت المحكمة تعديل قيد الوصف والاتهام.

وأشارت في ذلك السياق إلى أنه في يوم 30 يونيو 2013 وأول يوليو بدائرة قسم المقطم، قام المتهمان مصطفى عبد العظيم وعبد الرحيم محمد، سبق الحكم بالضرب العمدي مع سبق الإصرار، كل من: عبد الرحمن كامل وقاسم سطوحي ومجدي سميح وأحمد صابر وكريم عاشور، ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى قتلهم بأن أطلقوا الأعيرة النارية صوب المجني عليهم قاصدين إصابتهم على النحو الذي ذكره تقرير الصفة التشريحية تنفيذا لغرض إرهابي، كما أحدثوا عمدا بأحمد عبد العزيز وكريم مكاوي وأحمد محمد سيد جنحًا نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل علاجها، بأن أطلقوا الأعيرة النار والخرطوش صوبهم، تنفيذًا لما اتفقوا عليه في ذلك الغرض.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جلال أمين وأنا!

محمود سلطان

العمالة العائدة من الخليج

فراج إسماعيل

الحكاية مكتملة.. من 5 يوينو إلى كامب ديفيد (2-2)

د. هشام الحمامي

على هامش "الجونة": السينما المصرية.. ووهم العالمية

د. حسام عقل

عظة السنين بين المنفلوطي والعقاد (2-2)

د. عبد الآخر حماد

مجرد رأي

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الكشف عن مفاجأة كبرى بشأن "تسونامي" إندونيسيا
» رحيل لاعب نادي الأهلي السابق بحادثة مأساوية
» رد ناري من "آل الشيخ" على أزمة مرتضى منصور
» مستشارة بارزة لترامب تكشف تعرّضها لاعتداء جنسي
» بالأرقام.. روسيا تكشف عن حجم خسائرها في سوريا
» القصة الكاملة للتمثيل بفتاة بشوارع بورسعيد
» هذا هو سر عناق "كلوب" لـ"صلاح" بمباراة تشيلسي
» بالفيديو: هل أصبحت شركة أبل طائفة دينية؟
» تفاصيل لقاء أمير الكويت بولي العهد السعودي
» بالفيديو.. لحظة اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك
» خانته وعاشرت ابن خاله .. القصة الكاملة لقتيل ترعة الفيوم

استطلاع رأي

هل تؤيد إلغاء الدروس الخصوصية في مصر؟

  • شروق

    05:53 ص

  • فجر

    04:30

  • شروق

    05:53

  • ظهر

    11:50

  • عصر

    15:13

  • مغرب

    17:45

  • عشاء

    19:15

من الى
الاخوان
لرفضه العمل.. سيدة تطلب الخلع من زوجها
صورتان تفتحان النار على الفنانين بسبب «جميل راتب»
اردوغان
محررة المصريون مع سائقي التوكتوك