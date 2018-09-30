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السعيد:

استبعاد 100 متقدم لشغل المناصب القيادية بصندوق مصر السيادى

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السعيد
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متابعات- حنان حمدتو

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إنه تم استبعاد 100 طلب من المتقدمين لشغل الوظائف القيادية للصندوق السيادى المصرى "صندوق مصر" لعدم استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة لشغل تلك الوظائف.

وأضافت  السعيد، فى بيان لها حصلت "المصرى اليوم" على نسخة منه أن اللائحة التنفيذية للصندوق ستكون على غرار الصناديق السيادية العالمية التى تمت دراستها، وإن النظام الأساسى للعمل بالصندوق ستحدده اللجنة التى تضم الخبراء.

وفى السياق ذاته أوضحت الوزارة،  أن عدد المتقدمين لوظيفة المدير التنفيذي للصندوق 220، وأنهم شملوا عددًا من الكوادر المصرية المتميزة من داخل مصر وخارجها، إلى جانب عدد كبير من الكفاءات الأجنبية.

وأعلنت  السعيد تشكيل لجنة متخصصة مستقلة تضم خبراء متميزين فى عدة مجالات اقتصادية وقانونية متصلة بعمل الصندوق، ستقوم بالاختيار من بين المتقدمين لعرض القائمة النهائية على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجانب قيام اللجنة بوضع النظام الأساسي للصندوق المتوقع صدوره فى النصف الأول من أكتوبر المقبل.

مشيرة الى انه وفقًا لقانون الصندوق السيادى يعين مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس الوزراء ويعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى للصندوق، مشيرة إلى أنه يتم حاليًا العمل على اختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق ليشملوا خبرات اقتصادية ومالية وصناعية وقانونية.

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