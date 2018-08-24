» مصرع ممثل شهير في حادث سير مروع

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نعى نقيب الفنانين حسين الخطيب، مساء الخميس، الممثل العربي الأردني "ياسر المصري"، والذي لقي مصرعه بحادث مؤسف، وفق ما أوردته الوكالة الأردنية الرسمية "بترا".
و"المصري"، اشتهر بأدائه دور الفارس وأمير شعراء البادية العربية بمسلسل نمر بن عدوان، في 2007.
وولد المصري، في الكويت 1970، وهو حاصل على بكالوريوس علوم موسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقى، وشارك في العديد من المسلسلات الأردنية والعربية التاريخية والبدوية.

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