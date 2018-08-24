» مفاجأة كبرى بشأن كتاب "المعتوه" عن ترامب

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حقق كتاب "المعتوه" الذي ألفته أوماروسا نيومان المساعدة السابقة في البيت الأبيض عن تفاصيل تجربتها أثناء عملها لمدة عام مع الرئيس دونالد ترامب مبيعات تخطت 33 ألف نسخة في أول أسبوع من إصداره لكنه لم يتمكن من احتلال المركز الأول في قائمة أعلى الكتب مبيعا في الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات المبيعات يوم الخميس من خدمة (إن.بي.دي بوك-سكان) أن كتاب (جيرل.. ووش يور فيس) تغلب على كتاب أوماروسا إذ باع أكثر من 58600 نسخة في أسبوع فيما احتل كتاب "المعتوه" المركز الثاني.
وتتهم نيومان الرئيس ترامب في كتابها بأنه أدلى بتصريحات يزدري فيها الأمريكيين من أصل إفريقي والفلبينيين وأقليات أخرى إضافة إلى شواهد تشير إلى حالات "نسيان وإحباط". وكتبت تقول "لا يمكن إنكار تراجع قدراته العقلية".
وكانت المتسابقة السابقة في برنامج ترامب لتلفزيون الواقع (ذا أبرينتس) أإحدى أبرز المناصرين السود للرئيس الأمريكي قبل عزلها من منصبها في البيت الأبيض في ديسمبر.
وظهرت في عدة وسائل إعلامية للترويج لكتابها قبل نشره الأسبوع الماضي.
ووصف ترامب نيومان الأسبوع الماضي بأنها "كلبة" و"مجنونة" و"وضيعة"

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