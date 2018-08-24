  • الجمعة 24 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:41 ص
بحث متقدم
ترامب

هجوم ناري من "ترامب" على وزارة العدل الأمريكية

توتر بين السيسي والبشير بسبب الإخوان

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "السيسي" والبشير"

جوجل

"جوجل" تحجب حسابات وقنوات على "يوتيوب"

أنور السادات

مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق بالإجماع على تكريم «السادات»

العثور على جثامين الأطفال المخطوفة من الدقهلية في ترعة بدمياط

مفاجأة مدوية في واقعة خطف وقتل طفلي الدقهلية

إحصائية صادمة عن الجنود الروس لدعم بشار

إحصائية صادمة عن الجنود الروس لدعم بشار

صورة أرشيفية

تفاصيل مثيرة عن وفاة سائح بريطانى وزوجته

أول صورة لـ«تركي آل الشيخ» داخل غرفة العمليات

أول صورة لـ«تركي آل الشيخ» داخل غرفة العمليات

أبو بكر البغدادي

«أبو بكر البغدادي» لا يزال حيًا

أحمد عبد الباسط

أمريكا تمنح حق اللجوء لإخواني مصري حكم عليه بالإعدام

رئيس الفلبين يحذر الصين من هذا الأمر الخطير

عرب وعالم

رئيس الفلبين
رئيس الفلبين

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

قانون تيسيرات الضرائب

#

"حجي" يكشف مفاجأة صادمة عن قناة السويس

#

مهاتير يلغي 3 مشروعات اقتصادية بتمويل صيني

#

فنان شهير يثير الجدل بسبب الكلاب والحجاب على الشواطئ

حذّر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الصين، من اندلاع حرب إقليمية متعددة الأطراف، بسبب النزاعات الحدودية والأعمال الأحادية في بحر الصين الجنوبي.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن "دوتيرتي" مطالبته بكين بإيقاف التنقيب الأحادي عن الموارد الطبيعية في مياه البحر وجزره، المتنازع عليها.
وأضاف أن بلاده ترصد حركة السفن الصينية في المنطقة، عبر الأقمار الصناعية.
وتتنازع الصين ودول آسيوية، في مقدمتها الفلبين وماليزيا وبروناي، على أحقيتها في أجزاء من البحر، الذي تطلق مانيلا على الجزء الشرقي منه اسم "بحر الفلبين الغربي".
وتتمسك بكين بالسيادة على أجزاء كبيرة من البحر، الذي يعد ممرًا لتجارة عالمية تقدر بتريليونات الدولارات سنويًا. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أين الخطأ في اعتقال السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» التفاصيل الكاملة لذبح زوج لزوجته بسبب الأضحية
» تبعات صامة بسبب ارتفاع عدد سكان الأرض
» مصرع ممثل شهير في حادث سير مروع
» مفاجأة كبرى بشأن كتاب "المعتوه" عن ترامب
» رئيس الفلبين يحذر الصين من هذا الأمر الخطير
» عبد الله السعيد يكشف سر استبعاده من مباراة المنتخب أمام النيجر
» موظف يذبح زوجته في القليوبية بسبب كوب شاي
» «سامح سعودي»: الأمن اعتقل زوجتي وأطفالي
» أول تعليق من إيران على قرار «الحظر» البريطاني
» قرار عاجل لـ«الداخلية» ضد أمين الشرطة في واقعة «سبني أبوس إيدك»
» أول تعليق لصحفية محاكمة محامي «ترامب»

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    04:03 ص

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء