  • الجمعة 24 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:42 ص
بحث متقدم
ترامب

هجوم ناري من "ترامب" على وزارة العدل الأمريكية

توتر بين السيسي والبشير بسبب الإخوان

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين "السيسي" والبشير"

جوجل

"جوجل" تحجب حسابات وقنوات على "يوتيوب"

أنور السادات

مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق بالإجماع على تكريم «السادات»

العثور على جثامين الأطفال المخطوفة من الدقهلية في ترعة بدمياط

مفاجأة مدوية في واقعة خطف وقتل طفلي الدقهلية

إحصائية صادمة عن الجنود الروس لدعم بشار

إحصائية صادمة عن الجنود الروس لدعم بشار

صورة أرشيفية

تفاصيل مثيرة عن وفاة سائح بريطانى وزوجته

أول صورة لـ«تركي آل الشيخ» داخل غرفة العمليات

أول صورة لـ«تركي آل الشيخ» داخل غرفة العمليات

أبو بكر البغدادي

«أبو بكر البغدادي» لا يزال حيًا

أحمد عبد الباسط

أمريكا تمنح حق اللجوء لإخواني مصري حكم عليه بالإعدام

بلاغ يطالب برفع الحصانة عن «هيثم الحريرى»

الحياة السياسية

هيثم الحريري
هيثم الحريري

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

بالصور.. منع فيلم "كارما" لـ"خالد يوسف" من العرض

#

ماسبيرو .. حكاوى وبلاوى !!!

#

بلاغ للنائب العام برفع الحصانة عن «عبدالعال»

#

مفاجأة بشأن طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور


تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ببلاغ للمستشار ناصر الدهشان المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية قيد تحت رقم 4857 لعام 2018، ضد النائب هيثم الحريرى عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، اتهمه فيه بالإساءة للدولة المصرية واستهدافها بعد إحدى مداخلاته مع قناة العربى الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، والتى تبث من لندن وتتلقى تمويلات مباشرة من المخابرات القطرية والتركية.
وجاء ذلك بعدما هاجم "الحريرى" الإصلاحات الاقتصادية التى تجريها الدولة ونالت الإشادة الدولية من مختلف الاتجاهات، وهو الأمر الذى يعد إساءة للدولة المصرية ومؤسساتها وتحديدا مجلس النواب، من خلال تلك القنوات المعادية للدولة المصرية للإضرار باقتصادها القومى، ويعرض المصالح العليا للبلاد للخطر، مضيفا فى بلاغه أن المقدم ضده البلاغ دأب فى الفترة الأخيرة مستغلا موقعه كنائب بمجلس النواب ويتمتع بحصانة نيابية على نشر الأخبار الكاذبة، التى من شأنها زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد وتكدير السلم والأمن الاجتماعيين، عن طريق تلك التصريحات بغرض إحداث فوضى فى الشارع المصرى.
وطالب محمود فى بلاغه بإجراء تحقيق فورى وعاجل فى الوقائع التى سطرت فى هذا البلاغ وإخطار السيد رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عن المقدم ضده البلاغ تمهيدًا لفتح تحقيقات معه، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات وإصدار قرار بضبطه وإحضاره وحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أين الخطأ في اعتقال السفير معصوم مرزوق ؟

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

مواسم البكاء فوق ضفاف حزينة

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» التفاصيل الكاملة لذبح زوج لزوجته بسبب الأضحية
» تبعات صامة بسبب ارتفاع عدد سكان الأرض
» مصرع ممثل شهير في حادث سير مروع
» مفاجأة كبرى بشأن كتاب "المعتوه" عن ترامب
» رئيس الفلبين يحذر الصين من هذا الأمر الخطير
» عبد الله السعيد يكشف سر استبعاده من مباراة المنتخب أمام النيجر
» موظف يذبح زوجته في القليوبية بسبب كوب شاي
» «سامح سعودي»: الأمن اعتقل زوجتي وأطفالي
» أول تعليق من إيران على قرار «الحظر» البريطاني
» قرار عاجل لـ«الداخلية» ضد أمين الشرطة في واقعة «سبني أبوس إيدك»
» أول تعليق لصحفية محاكمة محامي «ترامب»

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    04:03 ص

  • فجر

    04:03

  • شروق

    05:31

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    18:33

  • عشاء

    20:03

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء