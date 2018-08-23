مفاجأة مدوية في واقعة خطف وقتل طفلي الدقهلية

23 أغسطس 2018 - 08:18 م

كشف مصدر مطلع بمديرية أمن الدقهلية، عن مفاجأة في واقعة مقتل الطفلين "ريان ومحمد"، تفيد أن والدهما وفقًا للتحريات تربطه علاقات متشعبة بالعديد من الأشخاص في التجارات غير المشروعة.

وأكد المصدر، في تصريحات صحفيه، أن والد الطفلين أدلى أمام النيابة باعترافات عن وجود خلافات بينه وبعض الأشخاص بسبب إقناعهم بقدرته على توفير "مومياء أثرية" والحصول على مبالغ مالية مقابل ذلك، إلا أنه لم يستطع الوفاء بوعده.

وكشف المصدر، أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية يتابع القضية، وكلف فريق بحث برئاسة مدير مباحث الوزارة، واللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد شوقي، رئيس مباحث المديرية، وضباط فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية بالتنسيق مع الأمن العام وضباط مباحث مركز شرطة ميت سلسيل، لسرعة ضبط الجناة وكشف تفاصيل الواقعة أمام الرأي العام، وفق "مصراوي".

تعود الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت سلسيل من محمود نظمي السيد ومقيم منطقة البحر الجديد بالمدينة باختطاف طفليه محمود وريان أثناء تواجدهما معه بالملاهي الكائنة بالمنطقة.

وانتقل رجال المباحث، برئاسة الرائد محمد فتحي صالح، رئيس المباحث لمكان البلاغ، وتبين أن الطفلين كانا مع والدهما للاحتفال بالعيد، إلا أن الوالد فوجئ بشخص يأخذه بالأحضان، ويدعي أنه زامله في المدرسة بالمرحلة الابتدائية وظل يتحدث معه وعندما تركه وذهب لم يجد نجليه، فيما أشار شهود عيان إلى أنهم رأوا الطفلين بصحبة سيدة منتقبة استقلت "توك توك" وسارت بهما عبر طريق السرو.

وجرى تشكيل فريق بحث لسرعة الوصول للخاطفين والطفلين، إلا أنه وردت إشارة بالأمس من مركز شرطة فارسكور، تفيد بالعثور على جثتي الطفلين بإحدى الترع، وبعد انتشالهما نقلت إلى مستشفى فارسكور.