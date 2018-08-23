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بالفيديو.. «صلاح» يشارك في مباراة كرة طائرة مع ليفربول

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محمد صلاح
محمد صلاح

خالد الشرقاوي

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نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو لمحمد صلاح جناح الفريق وهو يشارك في التدريبات والمشاركة في مباراة كرة طائرة.

وظهر «صلاح» خلال الفيديو، وهو يلعب مع فريق يضم كلا من تريتن وروبيرتسون أمام نابي كيتا وجيمس ميلنر وجيني.

ويستعد نادي ليفربول لمواجهة نادي برايتون، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، والتي ستقام يوم السبت المقبل في السادسة والنصف مساء، على ملعب أنفيلد.


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