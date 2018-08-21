مصرع وإصابة 16 في حادث مروع بالبحيرة

21 أغسطس 2018 - 08:17 ص

توفي 3 أشخاص وأصيب 16 آخرون في حادث تصادم مروع وقع بين سيارتين على للطريق الزراعي السريع، أمام قرية دسونس، بمركز أبو حمص في البحيرة ، وذلك فجر الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى .



تلقى مدير أمن البحيرة إخطارًا بوقوع حادث بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص ما أسفر عن مصابين ، فتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين .



تم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة مستشفى أبو حمص ، ونُقل المصابين لذات المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

