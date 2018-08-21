الأسواني يوجه سؤالًا مهينًا لحجاج بيت الله .. والمتابعون ينتقدوه

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استنكر عدد من متابعي الأديب والروائي علاء الأسواني تغريدته عبر "تويتر" الذي وجه فيها سؤالًا غريبًا لحجاج بيت الله ، وهو ما اعتبره البعض إهانة لهم .

وقال "الأسواني" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : "كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى .حضرات الحجاج هل تعاهدون الله على الصلاة والصيام والحجاب والنقاب فقط ؟ ام تعاهدون الله على الصدق والاخلاص في العمل ومناصرة الحق مهما يكن الثمن والامتناع عن الكذب والغش والجبن والنفاق والاستيلاء على أموال الناس واهانة المختلفين معكم وتكفيرهم ؟".

وقال أحد المتابعين: "هو ايه دخل الحجاب و النقاب بمعاهده ربنا انت ممكن تعاهد ربنا على الي انت عايزه - هو انت لازم تحط الحجاب و النقاب في جمله مفيده و خلاص ؟؟؟؟".

وقال آخر: "تتذاكى يعني أم تسخر؟ في الحالتين تغريدة سمجة .. ما أدراك بحال مليوني حاج من كل العالم ؟".

وتساءل ثالث: "هو حضرتك مختلف مع الحجاج كمان؟".

وقال آخر: "ما علافة ذاك بذلك؟ كأنك تقول إن كل من لا يفعلون الحجاب و الصيام .. هم الأنقياء .. لماذا نشجع على ترك أساسيات من الدين و لا تشجع على ان نثور ع أنفسنا و نمزج الظواهر بالبواطن و نرتقى؟".

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