كاتب شهير يسخر من دعاء "أبو تريكة" .. هكذا رد متابعوه

21 أغسطس 2018 - 05:13 ص

علق الكاتب والروائي عز الدين شكري فشير على تغريدة كتبها نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة بمناسبة يوم عرفة ، فيما اعتبره متابعو "فشير" سخرية من أمر لا يستحق .



وكتب "أبو تريكة" تغريدة تتضمن دعاء في يوم عرفة ، حيث قال: "اللهم لا تأذن لشمس عرفة بالمغيب إلا وقد أصلحت حالنا وأحوالنا ورحمت موتانا و شفيت مرضانا ورضيت عنا وجعلتنا فيه من عتقائك".



وأعاد "فشير" تشر تغريدة "تريكة" ، وعلق عليها قائلًا: "كل ده؟ ليه يعني بأمارة ايه؟".



ورد أحد متابعي "فشير" قائلًا: "لأنه بيطلب من الكريم الواسع الرازق المانع الضار النافع.... ليس كمثله شئ".



وقال آخر: "هوا انتا فاكرهم بيطلبوا من جيبك تعليقك (.....) زي مقالاتك المفلسة الضحلة".



وقالت أخرى: "هو كمان الدعاء بقي فيه كتير وقليل؟ طلب ممن وسعت رحمته السماء والأرض وهو هين عليه وهو الرحمن الرحيم يا استاذ".



وقال ثالث: "أمر محزن أن تستغل شهرة ابوتريكة للتعليق على دعاء ليس به ما يدعو للتهكم ولا أرى سبباً لتعليقك سوى محاولة لفت انتباه أنت أكبر منها ولست بحاجة إليها وارجو أن تظل في مقامك الكبير وعند عهدنا بك نتعلم منك الاهتمام بما ينفع ويصلح حال البلاد والعباد وشكرا".

