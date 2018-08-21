» بيان هام من "إعلام المصريين" بشأن قناة "الحياة"

21 أغسطس 2018 - 01:17 ص

قال ياسر سليم، نائب رئيس مجلس إدارة إعلام المصريين، المالكة لشركتي «إيجيبت ميديا» و«الضياء» بأنه تم حصر مديونيات ومستحقات العاملين بقناتي الحياة والعاصمة، وسيتم صرف مستحقات العاملين ابتداء من 26 أغسطس.



وأضاف «سليم» في تصريحات، الاثنين: «تم حصر جميع المخالفات المالية والإدارية للعاملين بقناة العاصمة وتقرر إحالة هذه المخالفات إلى النيابة».

