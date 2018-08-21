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حقيقة رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان لـ 25 جنيها

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كشف الدكتور رشاد رحيم، مدير عام حدائق الحيوانات والأسماك بوزارة الزراعة، حقيقة رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان لـ 25 جنيها، قائلًا: «رفع التذكرة يخسرنا مش يكسبنا».
وأشار خلال حديثه لبرنامج «رأي عام»، المذاع على قناة «تن»، الاثنين، إلى أنه حال رفع سعر التذكرة قد يؤدي ذلك إلى عزوف الزائرين، لا سيما الأسر، عن زيارة الحديقة.
وذكر أنه أنه سيتم الإبقاء على سعر رسوم الدخول للحديقة 5 جنيهات فقط، وهناك مقترح لعمل تذكرة موحدة بسعر 25 جنيها تمكن الزائر من دخول جميع المنافذ الداخلية.
ولفت إلى أن إجمالي التذاكر التي يدفعها الزائر لزيارة جميع المنافذ الداخلية تصل رسومها إلى 65 جنيها، وهناك مقترح لعمل تذكرة «تيكت» موحدة بسعر 25 جنيها ليوم واحد فقط في الأسبوع من أجل استقطاب زائر جديد.

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