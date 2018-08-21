مسئول بالفيفا يعتذر عن استكمال مهامه

21 أغسطس 2018 - 12:20 ص

أعتذر السويسري ماركو فيلغر نائب الأمين العام ومسئول الشئون القانونية والنزاهة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن استكمال مهامه، الإثنين، ليعلن ترك منصبه.

ووفقًا لبيان له نشره الفيفا، "كنت جزءً من فيفا عبر العديد من الأدوار، وبعد أن نجحت النسخة الأخيرة لكأس العالم التي أقيمت في روسيا، حان الوقت للرحيل ونسيان الماضي، والبحث عن تحدٍ جديد".

من جانبها وصفت فاطمة سامورا الأمين العام لفيفا فيلغر بـ "أحد أعمدة المؤسسة".

وأضافت، "أهنئه على مسيرته العظيمة في الفيفا، والتي تمكن خلالها من إظهار خبرته واحترافيته بشكل دائم، إضافة لإخلاصه لهذه المؤسسة العظيمة".

ويعد فيلغر من أبرز الشخصيات التي عملت في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونجح في العمل مع بلاتر الرئيس السابق للفيفا ومن بعده إنفانتينو.

