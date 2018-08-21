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"وضاح".. أول مولود على جبل عرفات

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استقبلت مستشفيات مشعر عرفات، الإثنين، أول مولود في موسم الحج تزامنًا مع أداء الركن الأعظم من الفريضة.
وقالت وزارة الصحة السعودية في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر": "وضاح" أول مولود بمستشفيات عرفة.
وأرفقت الوزارة صورة للمولود، دون مزيد من التفاصيل عن جنسيته ولقبه وملابسات ولادته.
فيما قالت بوابة صحيفة الوئام السعودية، أن "وضاح هو اسم الطفل الذي ولد اليوم بمشعر عرفات ليسجل أول فرحة بمولود في موسم حج هذا العام".
وأوضحت أن "مستشفى جبل الرحمة بمشاعر عرفة استقبلت أول حالة ولادة لحاجة من الجنسية الأردنية، ليولد الطفل وضاح في أحب وأجمل بقاع الأرض وفي يوم من أحب الأيام وأجملها".
وكشفت أن "والد الطفل بادر بتسميته وضاح نسبة إلى مدير مستشفى جبل الرحمة لما وجده منه من حفاوة واهتمام".
وبدأ أكثر من مليوني حاج النفرة إلى مشعر مزدلفة بعد غروب شمس، الإثنين، التاسع من ذي الحجة بتوقيت مكة المكرمة، بعد الوقوف على صعيد عرفات وأداء الركن الأعظم من فريضة الحج. -

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