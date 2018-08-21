» فنان تشكيلي مغربي يحرق لوحاته ويعتزل الرسم

21 أغسطس 2018 - 12:33 ص

أقدم فنان تشكيلي مغربي، اليوم الإثنين، على حرق عدد من لوحاته الفنية، معلنا في الوقت ذاته، تفكيره جديا باعتزال الرسم، احتجاجا على ما وصفه بـ"ابتزاز" يتعرض له مقابل عرض لوحاته بالمعارض الفنية.



ووثق الفنان مصطفى النافي، عبر مقاطع فيديو وصور نشرها على حسابه في موقع "فيسبوك"، إحراقه لعدد من لوحاته.



وكتب النافي، في منشور له: "بدأت بحرق أعمالي. لن أرسم ولن أنتمي للتشكيل (الفن التشكيلي) بعد اليوم".



وفي تدوينة أخرى قبلها كتب الفنان المغربي: "لا لابتزاز الفنانين مقابل العرض"، في إشارة لطلب مبالغ مالية مقابل مشاركة أعمال الفنانين بمعارض في البلاد.



وأضاف: "أفكر بجد في اعتزال التشكيل".



ولم يوضح النافي الجهات التي "ابتزته" أو أي تفاصيل إضافية حول الموضوع.



وعبر عدد من المعلقين على الصور التي نشرها الفنان التشكيلي عن أسفهم لهذا الحادث ووصفوه بـ"المزعج جدا".



وفي أحد التعليقات كتب شخص يدعى "بوجمعة أغزافن": "أكتب للمرة الثانية بعد أن شاهدت ابنتي هذا المنظر المؤلم قالت: حرام، هذا أسوء يوم في حياتي وهذا اللحظة آلمتني كثيرا".



فيما قالت سهام جوهري: "أرجوك حرقت لي قلبي".

