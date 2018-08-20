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الأوقاف تنفى شراءها لحومًا مذبوحة بدلاً من الحية

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وكالات : حنان حمدتو

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن عدم صحة ما تردد من أنباء تفيد بتعاقد وزارة الأوقاف مع وزارة التموين على شراء لحوم مذبوحة بدلاً من رؤوس ماشية حية لتوزيعها على الفقراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك وهو ما يخالف الشريعة الإسلامية، وذلك عن طريق تواصل المركز مع وزارة الأوقاف ، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

 وأكدت  الوزارة أنها لم تتعاقد إطلاقاً على شراء لحوم مذبوحة لتوزيعها خلال عيد الأضحى، موضحةً أن ما تم التعاقد عليه مع وزارة التموين هو شراء رؤوس لحوم حية بما يعادل 350 طن لحوم قابلة للزيادة لتوزيعها على الفقراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيرةً إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على الالتزام باتباع تعاليم الشريعة الإسلامية في عملية شراء وذبح الأضاحي.

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