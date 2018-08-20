سيولة مرورية بشوارع القاهرة

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اللحوم

الأضاحى

الماشية

وزارة االاوقاف

ظهرت سيولة مرورية بالمحاور والطرق الرئيسية بشوارع القاهرة الكبرى، وانتظمت حركة المرور بمعدلات سير طبيعية.

وشهد محور 26 يوليو، أمام القادم من مناطق أكتوبر، في طريقه إلى الجيزة، وأعلى ميدان لبنان، سيولة مرورية وكذا أعلى كوبري 6 أكتوبر، و15 مايو، ومناطق وسط البلد، ومحور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة.

كما انتظمت الحركة المرورية، بشوارع فيصل والهرم، وصولا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، والأوتوستراد، وصلاح سالم، والنصر، وكباري أكتوبر، والجلاء و15 مايو وسط معدلات سير طبيعية.

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