ضبط 950 كيلو لحوم فاسدة فى سوهاج

20 أغسطس 2018 - 09:54 ص

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بسوهاج، عدة حملات أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ وتجميد اللحوم بمنطقة الثلاث كبارى، بداخلها 950 كيلو فراخ وبط ولحوم مجمدة منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

شارك بالحملة، أعضاء فريق مراقبة الأغذية بالمديرية، محمد حسن مراقب أول الأغذية بسوهاج، وإسلام رجب مراقب أول الأغذية بإدارة سوهاج، ومحمود رفعت مراقب أول الأغذية، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة لإعمال شئونها فى الواقعة.