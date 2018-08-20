علاء مبارك: التغريدة دى ممكن تحبس جمال حرام عليك

عبد القادر وحيد
بعث علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهنئة لمتابعيه وأصدقائه بالاقتراب من حلول عيد الأضحى المبارك غدًا الثلاثاء.
وأضاف نجل مبارك في تدوينة مصغرة على حسابه علي تويتر: "عيد أضحي مبارك علينا جميعًا إن شاء الله"، حيث بادله التهنئة حساب محمد حورس قائلا: " كل عام وأنتم بخير والسنة الجاي يكون جمال علي كرسي عرش مصر.. كانت أتمنى أقولها لحضرتك بس أنا عارف إن ده مش طموحك".
من جانبه علق نجل مبارك قائلاً: "الجزء الأول جميل.. الجزء الثاني بتاع عرش مصر ده يحبسوا فيه جمال حرام عليك.. كويس جدًا وخلينا نركز في العيد كل عام وحضرتك بخير".
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