  • الإثنين 20 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:13 ص
بحث متقدم
ستوديو

مذيعة شهيرة تكشف عن تفاصيل مرضها لأول مرة

صورة الخبر

مفاجأة مدوية عن توليد الكهرباء فى إثيوبيا

البرادعي

سجال بين "عيد" و"البرادعي" بسبب الإعلام

حجاج بيت الله على جبل عرفات

بث مباشر.. حجاج بيت الله على جبل عرفات

علاء مبارك: التغريدة دي ممكن تحبس " جمال"

علاء مبارك: التغريدة دى ممكن تحبس جمال حرام عليك

حماس استخدمت حسناوات للإيقاع بالإسرائيليين

حماس استخدمت حسناوات للإيقاع بالإسرائيليين

الإعلامي محمد الغيطي

تعليق نارى لـ"الغيطي" على تحديد 3 لترات مياه يوميا للمواطنين

تجديد حبس أمريكي طعن مواطنًا بالأقصر

حبس 31 إخوانيًا بتهمة إثارة الفوضى

يهودي يطلب من " قنديل" قبول هذا الأمر

يهودى يطلب من "قنديل" قبول هذا الأمر

الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر

كريمة: "بعض المتنطعين سايرين علي مبدأ خالف تعرف"

علاء مبارك: التغريدة دى ممكن تحبس جمال حرام عليك

الحياة السياسية

علاء مبارك: التغريدة دي ممكن تحبس " جمال"
علاء مبارك: التغريدة دي ممكن تحبس " جمال"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

صورة.. علاء مبارك يظهر في مباراة الإسماعيلي والكويت

#

علاء مبارك يرد على مغردة حلمت بوالده

#

علاء مبارك يهاجم الجندي: "تطاول الرمم على القمم"

#

نجلا مبارك في الأهرامات يحتفلان بتخرج حفيده من الثانوية

بعث علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهنئة لمتابعيه وأصدقائه بالاقتراب من حلول عيد الأضحى المبارك غدًا الثلاثاء.

وأضاف نجل مبارك في تدوينة مصغرة على حسابه علي تويتر: "عيد أضحي مبارك علينا جميعًا إن شاء الله"، حيث بادله التهنئة حساب محمد حورس قائلا: " كل عام وأنتم بخير والسنة الجاي يكون جمال علي كرسي عرش مصر.. كانت أتمنى أقولها لحضرتك بس أنا عارف إن ده مش طموحك".

من جانبه علق نجل مبارك قائلاً: "الجزء الأول جميل.. الجزء الثاني بتاع عرش مصر ده يحبسوا فيه جمال حرام عليك.. كويس جدًا وخلينا نركز في العيد كل عام وحضرتك  بخير".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» فضيحة جنسية لمنتخب شهير تتسبب فى طرد لاعبيه
» وفاة أفنيرى أول صحفى إسرائيلى أجرى حوار مع عرفات
» مكة تناشد الحجاج بهذا الأمر فى يوم عرفات
» بالفيديو.. فلبينية تعلن إسلامها في الهاتف
» شاهد.. أصعر مليارديرة فى العالم
» 2025 .. إنتاج أول سيارة ماركة "أبل"
» العثور على "أتلانتس" الألمانية بطريقة غير متوقعة
» عالم يكتشف "المدينة المفقودة" بأمريكا
» جماهير "ريال مدريد" تعاقب الفريق بطريقة موجعة
» مجهولون يطلقون النار على السفارة الأمريكية بأنقرة
» "الناظر" يحذّر من هذا الأمر الخطير بشأن "الأضاحي"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء