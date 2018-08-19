تفاصيل صادمة بواقعة "إيدز طوارئ المنصورة"

19 أغسطس 2018 - 11:52 م

«أجرينا جراحة لمريض إيدز دون علمنا»، جملةٌ صادمة ردّدها 3 أطباء داخل مستشفى طوارئ المنصورة، بعد اكتشافهم إجرائهم جراحة لمريض مصاب بالإيدز دون علمهم، إذ علموا بإصابة المريض بـ«الصُدفة»، عقب انتهاء العملية، وفقًا للمحضر الذي حرّروه ضد إدارة المستشفى: «فوجئنا بعد إجرائنا جراحة للمريض بنائب مدير المستشفى ينفعل ويقول لنا إزاى عملتم عملية للمريض ده أنا مأكد على تأجيل العملية لإصابته بالإيدز، حيث أكد تحليل الفيروسات أنه مصابًا بهذا المرض».



أفاد المحضر بأنّ كل من الدكتور عمرو أحمد الشحات، مدرس مساعد جراحة العظام، والدكتور أحمد عزت أبوالعينين، طبيب تخدير، والدكتور الهادي إبراهيم محمد، طبيب طوارئ بمستشفى الطوارئ بالمنصورة يتهمون إدارة المستشفى بـ«تعريض حياتهم للخطر، واحتمالية الإصابة بمرض الإيدز، بعد اكتشافهم إجرائهم جراحة لمريض بقسم العظام بالمستشفى مصاب بالإيدز، ولم تخبرهم المستشفى بذلك، ما تسبب في عدم اتباعهم لإجراءات الوقاية الطبية في تلك الحالة».



وقال الأطباء في البلاغ: «فوجئنا بعد إجرائنا جراحة للمريض بنائب مدير المستشفى ينفعل ويقول لنا إزاى عملتم عملية للمريض ده أنا مأكد على تأجيل العملية لإصابته بالإيدز، حيث أكد تحليل الفيروسات أنه مصابًا بهذا المرض»، حسبما أفادت صحيفة "المصري اليوم".



وأضاف الأطباء في البلاغ: «بحثنا في أوراق المريض للتأكد، ولم نعثر على تحليل الفيروسات الخاص به، وهو التحليل، الذي يجب الكشف عنه قبل إجراء الجراحة حتى يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لطاقم العمليات من الأطباء وهيئة التمريض وحتى العمال خلال التعامل مع الحالة حتى لا يتعرضوا للعدوى بالمرض، وللأسف تم إخفاء تحليل الفيروسات، وعدم الكشف عنه إلا بعد إجراء الجراحة».



وأشار الأطباء إلى «تعامل أكثر من 10 أفراد مع الحالة دون اتباع إجراءات الوقاية، ما يعرضهم لاحتمالية الإصابة بمرض الإيدز ونقل المرض لأسرهم»، مطالبين بـ«اتخاذ الإجراءات القانونية ضد إدارة المستشفى، وإجراء التحاليل اللازم لهم ولجميع الأفراد المتعاملين مع الحالة، تحسبًا لإصابة أحدًا منهم بالمرض».



ومن جانبه، أكد الدكتور السعيد عبدالهادي، عميد كلية طب المنصورة، في تصريحات صحفية، أنه توجه لمستشفى الطوارئ للتحقيق في الواقعة ومعرفة أسبابها وظروفها، مشيرًا إلى أنه «لا داعي للقلق، ففيروس الإيدز ضعيف ولا ينتقل غلا عن طريق نقل الدم الملوث أو المعاشرة الجنسية مع مريض بالإيدز، ولا ينتقل بالملامسة أبدًا».



في مداخلة هاتفيّة لـ برنامج «رأي عام» على قناة «TEN»، قال عبدالهادي إن «المريضة المصابة بالإيدز جاءت في الطوارئ، وأجرينا لها عملية، وأن هناك تنبيه عام على الأطباء باتخاذ كل الإجراءات الوقائية تحسبًا لإصابة المرضى بأي فيروسات.أن «الاختبار الأولي للسيدة كان إيجابية، والأطباء الذي أجروا العملية أخذوا العلاج لمدة 4 أسابيع واستلموا من وزارة الصحة».



وأوضح أن «خدمة الطوارئ لها خصوصية لعدم وجود وقت كافي لأخذ الإجراءات، وعلى الطبيب اتخاذ الاحتياطات اللازمة دائمًا، وفيروس إيدز ضعيف جدًا في الانتقال بين البشر، ولا تخيف، وعلى الرغم من ذلك يتم أخذ كل الإجراءات لوقاية الأطباء»، موضحًا أن «المستشفى عملت كل إجراءاتها مع الأطباء، واختبار العينة المأخوذة من السيدة يأخذ وقت».

