  • الإثنين 20 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:18 ص
بحث متقدم
مستشفى المنصورة الجامعي

تفاصيل صادمة بواقعة "إيدز طوارئ المنصورة"

إحالة "أشعياء وفلتاؤوس"لـ"الجنايات"

تطورات جديدة بواقعة مقتل رئيس دير الأنبا مقار

الكونجرس

هذا ما سيُقرره الكونجرس بعد عام ضد «الإخوان»

جرائم قتل

لماذا انتشرت الجرائم الأسرية في مصر؟

فلتاؤوس المتهم الثاني بقتل النبا إبيفانوس

الكنيسة: سيتم شلح قاتل«إبيافينوس»في الوقت المناسب

النمل الأبيض

غزو «النمل الأبيض» يدق ناقوس الخطر في الصعيد

الشاب

بالفيديو.. شاب مصري يهدد بالانتحار على الهواء

سايس

مصريون يبحثون عن المكسب السهل.. ولا وجع القلب

تطاير كسوة الكعبة نتيجة العواصف

شاهد.. ماذا فعلت العواصف في الكعبة؟

الفريق أحمد شفيق

بالتفاصيل.. نكشف حقيقة اعتزال «شفيق» الحياة السياسية

«مودريتش» يُحرج ريال مدريد أمام «الفيفا»

الرياضة

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

جلسة أخيرة تحسم مصير نجم "ريال مدريد"

#

أول تعليق لـ«راموس» بعد خسارة السوبر الأوروبي

#

5 أسباب وراء بقاء "مودريتش" في ريال مدريد

#

قرار نهائي بشأن مصير "مودريتش" في الريال

ريال مدريد

المصريون

إنتر ميلان

مودريتش

في مفاجأة من العيار الثقيل، دافع لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني والمنتخب الكرواتي، عن إنتر ميلان الإيطالي أثناء خضوعه للتحقيق اليوم، الأحد، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد فريقه الحالي.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الأحد، إن الـ«فيفا» استدعى مودريتش للتحقيق معه، بعد أن تقدم ريـال مدريد بشكوى ضد إنتر ميلان، بسبب أن الأخير خالف المادة الـ18 من لوائح الانتقالات، ودخل في مفاوضات غير شرعية مع النجم الكرواتي.

وأضافت الصحيفة أن مودريتش أبلغ الـ«فيفا» أنه من طلب من وكلاء أعماله الاتصال بإنتر ميلان في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت أن مودريتش تواصل مع مسئولي إنتر ميلان، بسبب رغبته في الرحيل عن ريـال مدريد، واللعب بجوار مواطنيه إيفان بيريسيتش ومارسيلو بروزوفيتش وسيمي فرساليكو.

وبهذا الدفاع من مودريتش عن إنتر ميلان، سيتم رفض الشكوى التي قدمها ريـال مدريد للفيفا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

النخبة عندما تصبح نكبة ووبالا على وطنها

جمال سلطان

خطاب الجلوس!

محمود سلطان

الرئيس الصالح

فراج إسماعيل

ليست ليرة وليست قس.. إنها(حكمتي القديمة)

د. هشام الحمامي

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق السعودية على الأمطار المنهمرة على المملكة
» «الإفتاء» توضح حكم الاختلاط في صلاة العيد
» 3 مصابين بانفجار بطارية «آي باد» في متجرٍ لـ«أبل»
» «جروس» يُعدد مكاسب الزمالك من ودية بتروجت
» انخفاض مفاجئ في أسعار الدولار
» عواصف ترابية وأمطار رعدية على مكة
» «مودريتش» يُحرج ريال مدريد أمام «الفيفا»
» تركيا تكشف مصير تعاونها العسكري مع أمريكا
» فريق طبي سعودي ينقذ حاجًا تركيًا من بتر أطرافه
» بالصور.. «الآثار» تكشف أسرار مثيرة عن تابوت الإسكندرية
» بالفيديو.. مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون بثلاثية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:59 ص

  • فجر

    03:59

  • شروق

    05:28

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    18:38

  • عشاء

    20:08

من الى
جرائم قتل
سايس
تأهيل المعتقلين بعد العفو
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء