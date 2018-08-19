» «مودريتش» يُحرج ريال مدريد أمام «الفيفا»

19 أغسطس 2018 - 09:02 م

في مفاجأة من العيار الثقيل، دافع لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني والمنتخب الكرواتي، عن إنتر ميلان الإيطالي أثناء خضوعه للتحقيق اليوم، الأحد، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد فريقه الحالي.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، اليوم الأحد، إن الـ«فيفا» استدعى مودريتش للتحقيق معه، بعد أن تقدم ريـال مدريد بشكوى ضد إنتر ميلان، بسبب أن الأخير خالف المادة الـ18 من لوائح الانتقالات، ودخل في مفاوضات غير شرعية مع النجم الكرواتي.

وأضافت الصحيفة أن مودريتش أبلغ الـ«فيفا» أنه من طلب من وكلاء أعماله الاتصال بإنتر ميلان في الميركاتو الصيفي.

وأوضحت أن مودريتش تواصل مع مسئولي إنتر ميلان، بسبب رغبته في الرحيل عن ريـال مدريد، واللعب بجوار مواطنيه إيفان بيريسيتش ومارسيلو بروزوفيتش وسيمي فرساليكو.

وبهذا الدفاع من مودريتش عن إنتر ميلان، سيتم رفض الشكوى التي قدمها ريـال مدريد للفيفا.