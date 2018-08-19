جوجل تحذر مستخدميها من هذا الأمر

19 أغسطس 2018 - 08:36 م

نوهت شركة «جوجل» على ضرورة احتفاظ مستخدمي تطبيق “واتساب” بالنسخ الاحتياطية للتطبيق، وذلك قبل حلول شهر نوفمبر المقبل، وذلك لتفادي فقدان ملفاتهم ومحادثاتهم المهمة.

ووفقًا لـ “سكاي نيوز عربية” فقد قالت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، إن “واتساب” المملوك لـ”فيس بوك” عقد اتفاق جديد مع شركة “جوجل”، يقضي بعدم احتساب النسخ الاحتياطية للمحادثات في مساحة “كلاود”، لافتين إلى أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ لجميع المستخدمين ابتداءً من 12 نوفمبر 2018.

كما وجهت “جوجل” نصيحة إلى مستخدميها تحثهم فيها على حفظ نسخ احتياطية لمحتوى “واتساب” يدويا قبل التاريخ المذكور أعلاه، حتى يتجنبوا فقد ملفاتهم، مُشيريين إلى أن كل النسخ الاحتياطية من واتساب التي لم يتم تحديثها منذ أكثر من عام ستتم إزالتها تلقائيا من مساحة التخزين.