» رسالة من أمين عام العفو الدولية لـ"عهد التميمي"

17 أغسطس 2018 - 10:54 ص

وجه أمين عام منظمة العفو الدولية، كومي نايدو، في بداية توليه للمنصب، تحية إلى عهد التميمي، ضاربًا فيها المثل على الجرأة والشجاعة في المواجهة، ولكونها مثالًا تحتذي به الناشطات في كلّ العالم.

وقال "نايدو"، فى بيان رسمى، إن الشباب أمثال عهد التميمي هم ليسوا قادة الغد فحسب، بل القادة الذين نحتاجهم في الوقت الحالي، على حدّ تعبيره.

وأضاف قائلا : "كل من عهد التميمي و إلين إرسون و نبوشة سيبونغيل وكل شخص لم يبتعد عن العصيان المدني أو أن يُطلق عليه "ساذج" أو "مثالي"، هو النموذج الجريء الذي نحتاجه اليوم".

وقام وفد من منظمة العفو الدولية بزيارة عائلة التميمي، تزامنًا مع تنصيب أمين عام جديد لمنظمة العفو الدولية عالميًا، كومي نايدو، وهو ناشط حقوق إنسان مخضرم، وأول أمين عام للمنظمة من جنوب أفريقيا.

وأشارت المُنظمّة، في بيانٍ رسمي ، إلى أنّ نايدو هو ناشط جريء دافع عن الحق في العصيان المدني، وهو ينشط منذ عشرات السنوات، بداية ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، ولاحقا في قضايا عدّة منها المساواة والقضايا البيئية الإقليمية.



