إقالة مدرب «بيراميدز» تعرف علي السبب

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أعلن نادي بيراميدز إنهاء تعاقده مع المدير الفني البرازيلي ألبرتو فالنتيم، بعد مرور 3 أسابيع فقط من عمر مسابقة الدورى.

ونشرت صفحة «بيراميدز» على «تويتر»: «أعلن مجلس إدارة بيراميدز إنهاء عقد مدرب الفريق ألبرتو فالنتيم لوجود ملاحظات من المجلس على الأسلوب الفني للمدرب».

وأضافت: «تم إبلاغ المدرب بطلب مجلس الإدارة وتقبل وجهة النظر وانتهت الأمور بالتراضي وسيتم غداً إعلان اسم المدرب البديل وكذلك اسم اللاعب لوكاس ريبامار».


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