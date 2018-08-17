إقالة مدرب «بيراميدز» تعرف علي السبب

محمد عبد الحارس
أعلن نادي بيراميدز إنهاء تعاقده مع المدير الفني البرازيلي ألبرتو فالنتيم، بعد مرور 3 أسابيع فقط من عمر مسابقة الدورى.
ونشرت صفحة «بيراميدز» على «تويتر»: «أعلن مجلس إدارة بيراميدز إنهاء عقد مدرب الفريق ألبرتو فالنتيم لوجود ملاحظات من المجلس على الأسلوب الفني للمدرب».
وأضافت: «تم إبلاغ المدرب بطلب مجلس الإدارة وتقبل وجهة النظر وانتهت الأمور بالتراضي وسيتم غداً إعلان اسم المدرب البديل وكذلك اسم اللاعب لوكاس ريبامار».
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