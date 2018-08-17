استقالة قيادي إخواني بارز

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الاردن

استقالة

جماعة الاخوان

زكي بن رشيد

أعلن القيادي البارز في حركة الإخوان المسلمين بالأردن، زكي بن رشيد، استقالته من الحركة.

استقالة بن رشيد من مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين؛ أثارت ردود أفعال متباينة، حيث أكدت الجماعة أنها روابط الحب بين الطرفين.

وقال جميل أبو بكر، عضو المكتب التنفيذي للجماعة بالأردن، إنه لا يوجد خلاف، ولكن مجرد ما حدث هو تباين في الآراء.

بينما أكد "بن رشيد"، أن استقالته ليست خلافا سياسيا، ولكنها علي رغبة شخصية.

من جانبه أوضح أسامة شحادة الباحث في شئون الحركة الإسلامية، أن الاستقالة تبين وقوع تصدع داخل الجماعة، معربات عن أسفه أن الحركة الإسلامية لا تنضج إلا بعد وقوع الكوارث والانشقاقات، لافتا إلي أن جماعة الإخوان المسلمين والحركة الإسلامية عامة في الأردن شهدت في الفترة الماضية عدة انشقاقات.

يذكر أن بن رشيد خلال الأعوام الماضية قد وجه بوصلة الجماعة وحزب جبهة العمل الإسلامي المنضوي تحتها في الحراك السياسي علي الساحة المحلية .

وأشار البعض إلي أن استقالة بن رشيد ربما تحدث فجوة وانشقاقات أخري داخل جماعة الإخوان بالأردن .

 


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