17 أغسطس 2018 - 10:28 ص

ظهرت سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة والميادين الرئيسية اليوم، الجمعة، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق.

وشهد ميدان التحرير انسياب فى حركة السير، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءا من المعادى وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وشهد كوبرى أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية، كما شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز وجامعة الدول العربية سيولة فى حركة سير السيارات مع تكثيف تواجد الخدمات الأمنية.